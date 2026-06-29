Акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды за 2025 год

"Газпром" не выплатит дивиденды за 2025 год Акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва29 июн Вести.Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее аналогичную рекомендацию акционерам дал совет директоров "Газпрома". Решение принято на собрании, которое прошло с дистанционным участием акционеров.

Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2025 году говорится в сообщении

По итогам 2025 года чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, приходящаяся на акционеров, выросла на 7% и составила 1,307 триллиона рублей. При этом показатель чистый долг/EBITDA увеличился с 1,83 до 2,07, оставаясь ниже уровня 2,5, при котором дивидендная политика позволяет совету директоров пересматривать выплаты.

Предыдущее собрание акционеров также приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года.