Москва26 июнВести.Компания "Русснефть" заявила, что в краткосрочной перспективе не планирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Об этом сообщил журналистам президент "Русснефти" Евгений Толочек по итогам годового собрания акционеров.

"Русснефть" традиционно платит дивиденды только на привилегированные акции.

В краткосрочной перспективе выплата дивидендов по обыкновенным акциям и внесение соответствующих изменений в дивидендную политику не планируются, однако на долгосрочную перспективу такие планы есть

заявил Толочек, его слова приводит "Интерфакс"
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По его словам, это связано с тем, что сейчас все дополнительные доходы компании направляются на ускоренное погашение кредитных обязательств.

Ранее о решении не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года сообщили и акционеры компании "Русал".