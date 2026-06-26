"Русснефть" пока не планируют выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

"Русснефть": в краткосрочной перспективе нет планов выплаты дивидендов "Русснефть" пока не планируют выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

Москва26 июн Вести.Компания "Русснефть" заявила, что в краткосрочной перспективе не планирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Об этом сообщил журналистам президент "Русснефти" Евгений Толочек по итогам годового собрания акционеров.

"Русснефть" традиционно платит дивиденды только на привилегированные акции.

В краткосрочной перспективе выплата дивидендов по обыкновенным акциям и внесение соответствующих изменений в дивидендную политику не планируются, однако на долгосрочную перспективу такие планы есть заявил Толочек, его слова приводит "Интерфакс"

По его словам, это связано с тем, что сейчас все дополнительные доходы компании направляются на ускоренное погашение кредитных обязательств.

Ранее о решении не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года сообщили и акционеры компании "Русал".