В компании "Полюс" заявили о планах прекратить выплату дивидендов до 2030 года

Компания "Полюс" прекратит выплату дивидендов до 2030 года В компании "Полюс" заявили о планах прекратить выплату дивидендов до 2030 года

Москва8 июл Вести.Руководство золотодобывающей компании "Полюс" планирует рекомендовать совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 года. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

ПАО "Полюс" информирует, что после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры менеджмент намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года говорится в сообщении

В качестве причины указывается желание компании до указанной даты сфокусироваться на реализации масштабных инвестиционных проектов.

Вместе с тем акционеры "Полюса" уже одобрили дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на бумагу. Всего на эти цели направят 28 млрд руб.

"Полюс" - одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему запасов драгметалла, входит в пятерку лидеров по объему производства. Ключевые активы компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке — в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.