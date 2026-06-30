Акционеры Сбербанка утвердили выплату рекордных дивидендов за 2025 год

В Сбербанке утвердили рекордные дивиденды за 2025 год Акционеры Сбербанка утвердили выплату рекордных дивидендов за 2025 год

Москва30 июн Вести.Собрание акционеров ПАО "Сбербанк" одобрило выплату дивидендов в размере 850,2 млрд рублей или 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акции по итогам прошлого года. Об этом сообщается в материалах годового общего собрания акционеров банка.

Дата получения акционерами права на дивиденды установлена на 20 июля.

Половина от утвержденной суммы – более 425 млрд рублей – будет направлена в федеральный бюджет.

Ранее акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.