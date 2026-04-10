"Ведомости": за год прибыль Сбербанка может составить около 2 трлн рублей

Аналитики подсчитали, сколько может заработать Сбербанк по итогам года

Москва10 апр Вести.Сбербанк продемонстрировал значительный рост финансовых показателей в первом квартале 2026-го, а по итогам года кредитная организация может заработать порядка 2 триллионов рублей, пишет газета "Ведомости".

Чистая прибыль по РПБУ увеличилась на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 491 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 23,6%.

В марте чистая прибыль выросла на 21,3% в годовом исчислении до 166,4 миллиарда рублей, а рентабельность капитала составила 22,7%.

Чистые процентные доходы за квартал выросли на 21,1% в годовом исчислении до 861,4 миллиарда рублей, а в марте рост составил 27,7%.

Чистые комиссионные доходы за январь–март снизились на 0,9% до 167,4 миллиарда рублей, хотя в марте зафиксирован рост на 4%.

Расходы на резервы и переоценку кредитов увеличились в 3,5 раза за квартал до 224,9 миллиарда рублей, а в марте рост составил 5,8 раза. Это связано с низкой сравнительной базой из-за укрепления рубля в прошлом году.

Операционные расходы выросли на 15,2% за квартал до 274 миллиарда рублей (на 15,4% в марте). Стоимость кредитного риска без учета изменений валютных курсов составила 1,7% за три месяца против 0,7% годом ранее.

Капитал Сбербанка также показал положительную динамику: базовый увеличился на 7,1% за месяц до 7,1 триллиона рублей, основной — на 6,9% до 7,2 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля. Это произошло благодаря аудиту прибыли за IV квартал 2025 года.

Общий капитал кредитной организации за месяц вырос на 2,6%, до 8,2 триллиона рублей. Кредитный портфель банка также продолжил рост: корпоративный портфель вырос на 1,5% за месяц, на 1,2% с начала этого года и на 12,2% в годовом исчислении, до 31 триллиона рублей.

Розничный портфель увеличился на 0,6% за месяц, на 2,3% с начала года и на 8,8% в годовом исчислении, до 19,2 триллиона рублей.

Средства клиентов также показали рост: средства на счетах физических лиц увеличились на 1% за месяц, на 1,7% с начала года и на 16,3% в годовом исчислении, до 33,7 триллиона рублей. Средства юридических лиц составили 12,6 триллиона рублей, снизившись на 6,5% в марте, но увеличившись на 1,2% с начала года и на 2,3% в годовом исчислении.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают устойчивость финансовых показателей Сбербанка. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку БКС Альберт Короев подчеркнул, что "Сбер" сохраняет темпы роста прибыли выше 20% третий месяц подряд. При этом он обратил внимание на рост стоимости риска и резервов, хотя это пока не создает значительных проблем для банка.

Аналитики компании "Цифра брокер" считают, что если текущая динамика сохранится, годовая прибыль Сбербанка может приблизиться к 2 триллионам рублей. Они также отметили восстановление кредитной активности, особенно в марте, когда ускорился рост как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

В БКС ожидают, что чистая прибыль Сбербанка по итогам 2026 года составит 1,93 триллиона рублей.

Аналитик «Финама" Игорь Додонов также подчеркнул прочность капитальной позиции банка, что позволяет рассчитывать на высокие дивиденды. По его оценке, чистая прибыль Сбербанка в 2026 году может достичь 1,9 триллиона рублей, а целевая цена обыкновенных акций — 384 рубля (+21,1%).

С 1 апреля Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% при первоначальном взносе 20,1–50%