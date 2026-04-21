Москва21 апр Вести.Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 37,64 рубля как на обыкновенную, так и на привилегированную акцию. Об этом сообщают "Ведомости".

Общий объем средств, который может быть направлен на выплаты акционерам, составит 850,2 миллиарда рублей. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 июля.

Президент и председатель правления банка Герман Греф подчеркнул, что 850 миллиардов рублей составляют половину чистой прибыли финансовой организации за прошлый год. По его словам, Сбербанк обновил исторический максимум как для себя, так и для всего российского фондового рынка.

Чистая прибыль Сбербанка за 2025 год по МСФО выросла на 7,9% в годовом выражении, достигнув 1,7 триллиона рублей при рентабельности капитала 22,7%. Портфель корпоративных клиентов увеличился на 15,4%, превысив 31,2 триллиона рублей. Розничный портфель вырос на 6% — до 19,2 триллиона рублей. Средства частных клиентов показали рост на 22,1%, достигнув 33,5 триллиона рублей. Количество розничных клиентов увеличилось на 0,8 миллиона человек, составив 110,7 миллиона.

Ранее Греф сообщил ИС "Вести", что совокупная доходность акционеров Сбербанка составит 24%.