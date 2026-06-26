Акционеры "Русала" приняли решение не платить дивиденды за 2025 год

"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года Акционеры "Русала" приняли решение не платить дивиденды за 2025 год

Москва26 июн Вести.Акционеры "Русала" на годовом собрании приняли решение не распределять прибыль по результатам 2025 года и не объявлять дивиденды. Соответствующее сообщение компания опубликовала на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.

В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды в 2022 году — промежуточные выплаты за первое полугодие тогда составили $302 млн. Согласно дивидендной политике компании, выплаты предусмотрены в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA (включая дивиденды от "Норильского никеля") при условии соблюдения кредитных соглашений и сохранения достаточной ликвидности.

"Русал" — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Контролирующий акционер — холдинг "Эн+" (основан Олегом Дерипаской) с долей 56,88%, еще 25,52% принадлежит "Суал партнерс", 17,6% — в свободном обращении.