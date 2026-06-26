Москва26 июнВести.Акционеры "Русала" на годовом собрании приняли решение не распределять прибыль по результатам 2025 года и не объявлять дивиденды. Соответствующее сообщение компания опубликовала на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.
В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды в 2022 году — промежуточные выплаты за первое полугодие тогда составили $302 млн. Согласно дивидендной политике компании, выплаты предусмотрены в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA (включая дивиденды от "Норильского никеля") при условии соблюдения кредитных соглашений и сохранения достаточной ликвидности.
"Русал" — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Контролирующий акционер — холдинг "Эн+" (основан Олегом Дерипаской) с долей 56,88%, еще 25,52% принадлежит "Суал партнерс", 17,6% — в свободном обращении.