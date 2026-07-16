Акции "Газпрома" обновили исторический минимум в ходе торгов на Мосбирже

Акции "Газпрома" обновили исторический минимум Акции "Газпрома" обновили исторический минимум в ходе торгов на Мосбирже

Москва16 июл Вести.Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже обновили исторический минимум, передает ТАСС.

Предыдущий минимум был зафиксирован 24 октября 2008 года, тогда стоимость акций компании снизилась до 84 рублей за штуку.

По состоянию на 12:13 мск, акции "Газпрома" снижались на 5,04%, до 83,98 рубля за бумагу. К 12:23 мск акции компании замедлили снижение и достигали 84,68 рубля за бумагу (-4,25%).

Накануне сообщалось, что акции "Газпрома" на Московской бирже упали до 89,67 рубля за одну ценную бумагу, что соответствует уровню ноября 2008 года.