В Европе вновь зафиксирован антирекорд по заполнению подземных газохранилищ "Газпром": в Европе вновь зафиксирован антирекорд по заполнению газохранилищ

Москва2 июл Вести.В Европе вновь зафиксирован антирекорд по заполнению подземных газохранилищ. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром" со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что 30 июня объем закаченного газа был минимальным для этого дня за всю историю наблюдений и мониторинга.

Отставание по созданию запасов растет. По состоянию на 30 июня в подземных хранилищах Европы накоплено на 10 млрд куб. м газа (на 16,9%) меньше, чем на эту дату в 2025 году говорится в сообщении "Газпрома" в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что закачка газа в европейские подземные хранилища в июне 2026 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.