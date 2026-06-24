Стоимость фьючерса на золото обновила минимум с 11 июня Стоимость золота упала ниже отметки в $4 100

Москва24 июн Вести.Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года обновила минимум с 11 июня текущего года, опустившись ниже отметки $4 100 за тройскую унцию на бирже Comex, следует из данных торгов.

По данным на 02:39 по московскому времени, стоимость драгоценного металла снижалась на 2,49%, до $4 097,9 за тройскую унцию.

Ранее в июне цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опустилась ниже уровня $4 250 за тройскую унцию впервые с 23 марта.

Директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова рассказала, что частные инвесторы в России увеличили вложения в золото и серебро более чем вдвое. По ее словам, подавляющая часть этих вложений приходится на золото (76%), а серебро составляет 22%.