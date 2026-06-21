Мосбиржа: россияне стали в два раза чаще вкладываться в золото и серебро

Россияне значительно нарастили вложения в драгоценные металлы Мосбиржа: россияне стали в два раза чаще вкладываться в золото и серебро

Москва21 июн Вести.Частные инвесторы в России увеличили вложения в золото и серебро более чем вдвое.

Об этом РИА Новости сообщила директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.

По ее информации, с начала 2025 года доля инвестиций физических лиц в драгоценные металлы среди всех биржевых инструментов Московской биржи возросла в 2,3 раза.

Кострюкова уточнила, что подавляющая часть этих вложений приходится на золото (76%), а серебро составляет 22% от общего объема инвестиций частных лиц в драгметаллы на площадке. Представитель Мосбиржи отметила, что в 2026 году был запущен внебиржевой режим торговли с функцией анонимного запроса котировок, а в мае состоялись первые сделки с золотом в этом формате с участием крупных золотодобывающих компаний.

Кроме того, биржа внедрила фиксинги на серебро, платину и палладий, призванные отражать сформированные на торгах цены этих металлов в определенный момент времени. Московская биржа, как подчеркнула Кострюкова, рассматривает развитие рынка драгоценных металлов как одно из стратегических направлений своей деятельности.

Она добавила, что частные инвесторы имеют возможность совершать сделки с золотом, серебром, платиной и палладием.

Каждый грамм, который покупает инвестор, обеспечен реальным физическим металлом в хранилище резюмировала Кострюкова

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в 2025 году россияне купили рекордные 50 тонн золота, однако в 2026 году цены на золото снизились почти на 30%.