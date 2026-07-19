Эксперт: стоимость золота с конца прошлого века увеличилась в 12 раз

Стал известен самый подорожавший металл за 25 лет Эксперт: стоимость золота с конца прошлого века увеличилась в 12 раз

Москва19 июл Вести.Золото продемонстрировало самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца XX века. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По словам эксперта, стоимость золота с 2000 года увеличилась в 12 раз.

Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего – золото (в 12 раз) рассказала Левашенко

За тот же период медь подорожала в 5,87 раза, железная руда – в 3,39 раза, никель – в 1,71 раза, а алюминий – в 1,66 раза.

Эксперт объяснила, что рост цен на металлы в XXI веке связан с повышением мирового уровня потребительских цен, увеличением затрат на добычу и переработку сырья, удорожанием энергоресурсов и оборудования, а также изменением курса доллара США.

На стоимость промышленных металлов также повлияли финансовые кризисы 2008-2009 и 2019-2020 годов, изменение баланса спроса и предложения, а также колебания цен на нефть и другие энергоносители.