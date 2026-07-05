Цены на лом черных металлов в России достигли максимума за последний год Стоимость лома черных металлов в РФ выросла до 18,25 тыс. рублей за тонну

Москва5 июл Вести.Средняя цена лома черных металлов на российском рынке к концу июня выросла на на 268 рублей и достигла 18,25 тысячи рублей за тонну — это максимальный показатель за последний год. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные индекса компании "Транслом".

Рост цен продолжается с начала июня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость лома увеличилась на 13%, или примерно на 2 тысячи рублей за тонну.

Наиболее заметный рост цен зафиксирован в Татарстане, где лом категории 3А на заводах без учета доставки подорожал на 5%, до 19,5 тысячи рублей за тонну. В Екатеринбурге цена выросла на 4%, до 21,27 тысячи рублей, в Новосибирске — на 3%, до 16,41 тысячи рублей, а в Московском регионе — на 2%, до 19,52 тысячи рублей за тонну.

При этом объем заготовки лома черных металлов в России в 2025 году, по данным "Транслома", сократился на 18,8% и составил 16,4 миллиона тонн. По оценке ассоциации "Русмет", поставки лома металлургическим предприятиям достигли 7,45 миллиона тонн.