Стоимость золота опустилась ниже 4,4 тыс. долларов впервые с 27 марта Цена золота впервые с 27 марта упала ниже 4,4 тыс. долларов за тройскую унцию

Москва27 мая Вести.Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex снизилась до 4,398 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 27 марта 2026 года, следует из данных торговой площадки.

Так, отметки в 4 398,5 тысячи долларов за тройскую унцию курс золота достиг в 16.28 мск, снизившись на 2,31%.

Через пять минут стоимость фьючерса замедлила снижение и достигла уровня в 4 417 тысячи долларов.

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев 19 мая заявил, что золото является лучшей заменой иностранной валюте на данный момент. По его словам, россияне пока проявляют к золоту сдержанный интерес.