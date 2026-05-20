Золотые резервы ЦБ РФ в унциях упали до минимума с февраля 2022 года

Золотые запасы Банка России упали до минимума с февраля 2022 года Золотые резервы ЦБ РФ в унциях упали до минимума с февраля 2022 года

Москва20 мая Вести.Золотые резервы Банка России в апреле 2026 года снизились до 73,9 млн тройских унций, что является минимальным показателем с февраля 2022 года. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

В материалах регулятора отмечается, что сокращение запасов монетарного золота в унциях происходит с начала года. На 1 января они составляли 74,8 миллиона, затем уменьшались на 300 тысяч, 200 тысяч и еще 200 тысяч тройских унций ежемесячно.

Стоимость монетарного золота на 1 мая составила 391,14 миллиарда долларов. В феврале 2022 года запас монетарного золота в резервах ЦБ также составлял 73,9 миллиона тройских унций.

Ранее Банк России сообщил, что внешний долг страны на 1 апреля года составил 308,8 миллиарда долларов. С начала года он снизился на 3,3% или на 10,5 миллиарда долларов.