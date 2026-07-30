В мире скупили рекордное количество золота, но ЦБ РФ стал № 1 по его продаже

ЦБ РФ стал главным продавцом золота в мире В мире скупили рекордное количество золота, но ЦБ РФ стал № 1 по его продаже

Москва30 июл Вести.Во втором квартале центральные банки мира в общей сложности купили рекордные 289 тонн золота. Крупнейшим среди центробанков продавцом стал Банк России, который реализовал 22 тонны золота. На втором месте Центральные банки Турции и Германии, которые пропали 4 и 1 тонну золота соответственно. Это следует из данных World Gold Council (Всемирного золотого совета), с которыми ознакомился РБК.

При этом спрос на золота в мире вырос до рекорда. За три месяца центробанки скупили 289 тонн золота, что стало максимальным показателем для этого периода за всю историю наблюдений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем покупок вырос на 62% следует из отчета WGC

Самыми активными покупателями драгоценного металла были ЦБ Польши и Китая. Первый приобрел 51 тонну, второй - 33 тонны.

Общая геополитическая обстановка в мире, а также снижение цен на золото способствовали увеличению закупок драгоценного металла во втором квартале. В условиях сохраняющейся повышенной неопределенности и давнего стремления к диверсификации резервов это, вероятно, помогло сохранить интерес центральных банков к золоту.

Спрос центральных банков на золото сохраняется, но носит неравномерный характер, сообщили в WGC. Ожидается, что в ближайший год спрос центральных банков на драгоценный металл останется выше своего долгосрочного среднего значения.