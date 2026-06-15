Москва15 июн Вести.По данным Минфина, в 2025 году россияне купили рекордные 50 тонн золота, однако в 2026 году цены на золото снизились почти на 30%. В беседе с МК.Ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что расстраиваться купившим золото не стоит, просто это не долгосрочный, а очень долгосрочный инструмент сбережений.

Если кто-то хочет получить серьезный доход от золота, он должен набраться терпения не на год и даже не на два, а минимум на три года. И ждать нового скачка цен, чтобы на пике продать свой актив — возможно, ждать придется года три, а то и дольше. Но в любом случае золото будет дорожать, потому что применяется и в промышленности, и в ювелирке, да и просто другого эквивалента ему нет утверждает аналитик

Прошлогоднее "золотое ралли" произошло на фоне неопределенности в мировой экономике. Многие страны, в частности, Турция, уходили в последний защитный актив – в золото., и это привело к росту цены на этот металл. После задранных спекулятивных высот наступил откат цен, сегодня уже нет того ажиотажного спроса.

Аналитик Михаил Беляев считает, что для краткосрочных инвестиций лучше выбирать другие финансовые инструменты.

Для простого гражданина по-прежнему выгодны банковские вклады, проценты по депозитам, все-таки, достаточно высокие, мало какой финансовый инструмент даст вам сегодня больше 10 % в год. Можно приобрести что-то из ценных бумаг или долгосрочные государственные облигации, которые дают по 8 % в год советует экономист

Беляев убежден, что таким образом можно обеспечить себе, пусть невысокий, скромный, но стабильный рост дохода на несколько лет вперед.