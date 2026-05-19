Геолог Рязанцев рассказал, на сколько в мире хватит запасов золота

Москва19 мая Вести.Легко извлекаемые запасы золота могут закончиться уже совсем скоро, через 15-20 лет. Об этом заявил сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) Константин Рязанцев.

В беседе с KP.RU эксперт пояснил, что с развитием горнодобывающих технологий можно будет извлекать ценную руду из более труднодоступных мест.

Если оценивать золото, которое на сегодняшний день рентабельно добывать, и текущие скорости добычи, то можно получить страшную цифру: золото закончится через 15-20 лет сказал он

Рязанцев добавил, что в металлическом ядре Земли также находятся большие золотые запасы, однако на сегодняшний день извлечь их невозможно.

С 1 мая на территории Российской Федерации вступил в силу запрет на вывоз за рубеж аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов.