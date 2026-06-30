Россия оставила за собой первое место в мире по добыче алмазов Россия сохранила мировое лидерство по добыче алмазов с 31,5 миллиона карат

Москва30 июн Вести.Российская Федерация по результатам прошлого года добыла 31,5 миллиона карат алмазов. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на материалы Кимберлийского процесса.

В публикации отмечается, что за 2025 год РФ добыла на 15,6% меньше алмазов, чем годом ранее, но по-прежнему сохранила мировое первенство в данной отрасли. В 2024 году в стране добыли 37,3 миллиона карат алмазов.

На втором месте по объемам получения находится южноамериканская Ботсвана (15,5 миллиона карат алмазов). На третьем - африканская Ангола, где произвели 15,2 миллиона карат драгоценного камня.

По системным данным, международный рынок экспорта алмазов по итогам 2025 года сократился на 7,3%, до 264,1 миллиона карат. Из совокупного объема Россия экспортировала 29,8 миллиона карат на сумму 2,54 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области добыли уникальный алмаз весом 190 карат.