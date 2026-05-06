Алмаз весом 190 карат нашли в Архангельской области На архангельском месторождении добыт алмаз весом 190 карат

Москва6 мая Вести.На месторождении им. В. Гриба в Архангельской области добыт уникальный алмаз весом 190 карат, сообщает компания "АГД Даймондс" на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Камень размером 45,9 х 24,9 х 20,5 мм был найден 29 апреля.

Это третий алмаз особой крупности (+50 ct), добытый компанией в 2026 году отмечается в сообщении

В феврале на комбинате добыли алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата, а в марте - весом 56 карат.

Всего с начала промышленной отработки на предприятии добыли 54 особо крупных алмазов.