"Алроса": цены на алмазы в мире начали восстанавливаться

"Алроса" сообщила о росте мировых цен на алмазы "Алроса": цены на алмазы в мире начали восстанавливаться

Москва6 авг Вести.Цены на средние и мелкие алмазы в мире начали расти, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании "Алроса".

Как отметили в алмазодобывающей компании, крупные алмазы начали дорожать еще в начале года.

Вслед за этим ожидаемо начинают восстанавливаться цены на средние и мелкие бриллианты - камни 0,3-0,5 карат демонстрируют еженедельный рост. Подходит к концу очередной рыночный цикл, и цены ожидаемо начинают восстанавливаться заявили в "Алросе"

Компания указала на растущий высокими темпами спрос на ювелирные изделия почти на всех ключевых рынках, главным образом растут продажи дорогих украшений с природными бриллиантами.

Россия по итогам прошлого года сохраняет первое место в мире по добыче алмазов с показателем в 31,5 миллиона карат.