Путину рассказали, что "Алроса" в год добывает 30 млн каратов алмазов Маринычев: "Алроса" добывает 30 млн каратов алмазов в год

Москва4 авг Вести.Компания "Алроса" ежегодно добывает 30 миллионов каратов алмазов. Об этом заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис, а "Алроса", как и ряд других компаний, работает в условиях санкционного давления.

При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке. У нас в группе работают примерно 33 тыс. человек, и добываем мы порядка 30 млн каратов в год добавил глава компании

Маринычев также отметил, что доля запасов стремится к половине общемировых. Речь идет о пяти горно-обогатительных комбинатах – это более 20 эксплуатируемых сейчас месторождений.

Ранее в июле "Алроса" представила бриллиант редчайшего лавандового оттенка, ограненный в форме сердца.