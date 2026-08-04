Глава "Алросы" рассказал Путину о безусловном приоритете в компании Глава "Алросы" в беседе с Путиным назвал импортозамещенине приоритетом компании

Москва4 авг Вести.Безусловный приоритет "Алросы" — импортозамещение. Об этом рассказал гендиректор компании Павел Маринычев во время своего доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Безусловный приоритет нашей работы – это импортозамещение. Программное обеспечение полностью новое заявил он

Также, по словам Маринычева, даже в условиях работы под санкциями "Алроса" сохраняет мировое лидерство и занимает первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке. Компания ежегодно добывает 30 миллионов каратов алмазов.