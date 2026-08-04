Москва4 авгВести.Безусловный приоритет "Алросы" — импортозамещение. Об этом рассказал гендиректор компании Павел Маринычев во время своего доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Безусловный приоритет нашей работы – это импортозамещение. Программное обеспечение полностью новоезаявил он
Также, по словам Маринычева, даже в условиях работы под санкциями "Алроса" сохраняет мировое лидерство и занимает первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке. Компания ежегодно добывает 30 миллионов каратов алмазов.