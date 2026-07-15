Потанин: спрос на металлы "Норникеля" в мире устойчив, но логистика непростая

Потанин отчитался о спросе на металлы "Норникеля" на мировом рынке Потанин: спрос на металлы "Норникеля" в мире устойчив, но логистика непростая

Москва15 июл Вести.Спрос на металлы компании "Норникель" на мировом рынке устойчив, однако ситуация с логистикой и сбытом останется непростой. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он рассказал, что в настоящий момент конъюнктура на мировых рынках металлов складывается сложно.

С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая добавил Потанин

Вместе с тем, подчеркнул Потанин, реализация большинства металлов "Норникеля" на внутреннем российском рынке растет.