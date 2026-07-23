Москва23 июл Вести.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой отметил компанию-золотодобытчика "Ареал", которая переключилась на проекты по редким металлам.

"Ареал" – это основной пример на сегодня, они замахнулись на большое количество проектов, тяжелейших проектов. Я им признателен, что они берутся за это и уже делают, в частности, "Тастыг" – это литий, это их проект в Тыве. И ряд других направлений – вольфрамово-молибденовые руды, производство бериллия, крайне важного редкого металла… Конечно, имея свою собственную инфраструктуру, свои институты, свою команду, технологов, специалистов, им проще и легче этим заниматься