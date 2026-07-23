Москва23 июл Вести.Россия должна разрабатывать собственные технологии по добыче и переработке редкоземельных металлов, так как это стратегическое сырье. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, попытки наладить сотрудничество с западными партнерами, когда это было возможно, не принесли никаких результатов, ведь делиться технологиями просто так никто не желает

Поскольку это стратегическое сырье, мы здесь должны иметь свои суверенные технологии. Никто ими не делится вообще, поэтому мы делали несколько попыток с западными партнерами, когда это было возможно. Но не дождались этого счастливого часа с другими партнерами, из дружественных стран. у каждого месторождения, поэтому здесь мы просто вынуждены разработать свои собственные технологии по получению отдельных оксидов по каждому элементу редкоземельных металлов пояснил Мантуров

Ранее он поделился планами создания в России новых индустриальных парков. Он сообщил, что до 2030 года в России должно быть создано не менее 100 новых индустриальных парков.