Москва23 июл Вести.Общий объем инвестиций, направленный в сферу разделительного производства редкоземельных металлов, составит порядка 400 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Он сообщил, что государство поддержит эти отрасли за счет компенсации процентной ставки по кредитам.

Это капиталоемкие проекты, требующие государственной поддержки, поэтому мы со своей стороны будем оказывать поддержку через кластерную инвестиционную платформу, за счет компенсации процентной ставки по кредитам заявил первый вице-премьер России

Он также отметил, что эта компенсация также распространится на стоимость произведенной продукции, в том числе оксидов для конечного потребителя.