Мантуров назвал выполнимым товарооборот в $300 млрд между РФ и КНР

Москва19 мая Вести.Выйти на товарооборот в $300 млрд между РФ и КНР к 2030 году вполне реально. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он добавил, что сейчас увеличивается количество проектов как "из РФ в Китай", так и "из Китая в РФ".

Видим, что ширится количество проектов, как из Китая в Россию, так же и из России в Китай. Это даст дополнительный импульс, чтобы к 2030 году, как наши лидеры планируют, выйти на параметр $300 млрд. Конечно, это выполнимо, и чем больше инвестиций будет фундаментального порядка, тем больше будет залог, залог того, что эти задачи будут выполнены заявил Мантуров

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала про совместное китайско-российское производство кинокартин.