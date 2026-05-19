Мантуров: РФ рассчитывает на кооперацию с Китаем в роботизации и судостроении

Москва19 мая Вести.РФ рассчитывает на сотрудничество с КНР в области роботизации и судостроения. Такое мнение ИС "Вести" озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Рассчитываем на [сотрудничество в] других сферах машиностроения. Это не только автомобилестроение, это вопросы направления роботизации, возможно, судостроения, где мы видим перспективы кооперации. И рассчитываем на то, что и коллеги, которые имеют свои собственные компетенции, которые не подвержены санкционным давлениям, нас тоже заинтересуют и мы найдем возможности такой вот разумной взаимовыгодной кооперации рассказал Мантуров

Ранее Мантуров заявил, что китайские автопроизводители в РФ не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу.