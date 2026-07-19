Москва19 июлВести.Металлургические компании России на мировом рынке сохраняют репутацию надежных поставщиков и входят в число лидеров отрасли. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российские металлурги продолжают работать с широким кругом зарубежных партнеров.
Российская металлургия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мировой отрасли и стабильно входит в число пяти крупнейших производителей металлопродукциипояснил Манутров
Он добавил, что таких высоких результатов представители отрасли достигают благодаря десятилетиям инвестиций в развитие мощностей и повышение технологического уровня производства.
Ранее стало известно, что забайкальский горно-металлургический комбинат (ГМК) "Удокан" привлек более четырех миллиардов долларов инвестиций. На предприятии внедряют лазерное сканирование с помощью беспилотников, а также искусственный интеллект для работы с документами.