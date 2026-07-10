Москва10 июл Вести.В забайкальский горно-металлургический комбинат (ГМК) "Удокан" было вложено более 4 млрд долларов инвестиций, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, посетивший предприятие, сообщает ИС "Вести".

Обогатительную фабрику комбината запустили в 2023 году. Сегодня на предприятии внедряются новые технологии: лазерное сканирование производственных объектов при помощи беспилотников, автоматическое управление потоками техники и искусственный интеллект (ИИ) для работы с документами.

Пять лет назад здесь этого всего не было, и за какие-то пять лет мы видим огромный комбинат. Более 15 млрд рублей налогов только получено. При этом объем инвестиций составляет порядка 4 млрд долларов. Это огромные деньги. И корпорация "ВЭБ.РФ", и государство здесь участвовали в качестве гарантов