Мишустин: вложения в основной капитал за пять лет составили 24 трлн рублей

Экономика: вложения в основной капитал за пять лет составили 24 трлн рублей Мишустин: вложения в основной капитал за пять лет составили 24 трлн рублей

Москва6 июл Вести.Совокупные вложения в основной капитал за пять лет составили порядка 24 трлн рублей. Такой информацией поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".

Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили порядка 24 трлн рублей отметил Михаил Мишустин

При этом премьер добавил, что почти треть этой суммы пришлась на 2025 год. По его словам, эти средства — серьезный ресурс для дальнейших преобразований, поэтому важно как можно быстрее, желательно не позднее следующего года, выйти на новый инвестиционный цикл.

Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран - Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Белоруссия.