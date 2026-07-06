Москва6 июлВести.Совокупные вложения в основной капитал за пять лет составили порядка 24 трлн рублей. Такой информацией поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили порядка 24 трлн рублейотметил Михаил Мишустин
При этом премьер добавил, что почти треть этой суммы пришлась на 2025 год. По его словам, эти средства — серьезный ресурс для дальнейших преобразований, поэтому важно как можно быстрее, желательно не позднее следующего года, выйти на новый инвестиционный цикл.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран - Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Белоруссия.