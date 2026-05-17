Самая богатая провинция Китая Гуандун намерена расширять сотрудничество с РФ Провинция Китая Гуандун усиливает связи с Россией

Москва17 мая Вести.Самая богатая провинция Китая Гуандун готова расширять сотрудничество с Россией. Об этом на Шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству заявила заместитель губернатора провинции Чжан Гочжи. Ее слова приводит ТАСС.

Гуандун активно развивает взаимодействие с российскими регионами, а двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году товарооборот провинции с Россией достиг 124 млрд юаней, что эквивалентно примерно 18 млрд долларов.

Чжан Гочжи подчеркнула, что власти региона намерены продолжать углубление сотрудничества в рамках сопряжения инициативы "Один пояс – один путь" и Евразийского экономического союза. Особое внимание планируется уделить торговле, промышленности и выставочным обменам.

Власти Гуандуна пригласили российские компании участвовать в выставках и продвигать на китайском рынке энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Одновременно китайская сторона рассчитывает на расширение поставок продукции провинции в Россию.

Замгубернатора отметила высокий промышленный потенциал региона. В Гуандуне выпускается более 15% всех электромобилей мира, 20% промышленных роботов, 40% смартфонов и 70% потребительских беспилотников. В провинции работают около 74 тысяч крупных промышленных предприятий.

По итогам 2025 года ВВП Гуандуна достиг 14,6 трлн юаней (2,14 трлн долларов), а численность населения составляет около 165 млн человек. По объему экономики провинция сопоставима с Канадой или Италией.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай могут сделать существенный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве.