Мантуров заявил, что технологический суверенитет находится на первом плане Мантуров: технологический суверенитет сейчас выходит на первый план

Москва4 июн Вести.Вопрос технологического суверенитета страны выходит на первый план. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

По его словам, это связано с тем, что важные компоненты и комплектующие, которые РФ раньше получала от зарубежных партнеров, перестали поставлять в страну.

На первый план выходит вопрос технологического суверенитета. Потому что по каким-то технологиям или по каким-то агрегатам, компонентам, комплектующим... мы перестали получать от наших зарубежных партнеров. Мы вынуждены были полностью перестроить свои подходы. И во главе угла сегодня, как я сказал, технологический суверенитет. Точнее, три основных базовых принципа. Первое – это исполнение заложенного в национальный проект "Технологический суверенитет" подхода. Второе – это обеспечение подготовки кадров для решения всех обозначенных задач. И третье – перенастройка, которая, собственно, по факту уже произошла, внешних связей, включая кооперационных, поставочных в виде экспорта рассказал министр

Россия, основываясь на данных принципах, продолжает реализовывать мероприятия технологического лидерства.