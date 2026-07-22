Мантуров поделился планами создания в России новых индустриальных парков Мантуров: главная работа по новым индустриальным паркам придется на 2026-28 годы

Москва22 июл Вести.Основной объем работы по планируемому созданию в России еще 100 индустриальных парков предстоит выполнить в 2026-28 годах. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

До 2030 года в России должно быть создано не менее 100 новых индустриальных парков.

Мы должны до 2030 года обеспечить создание как минимум еще ста новых площадок, причем я думаю, что основное усилие по освоению индустриальных, промышленных парков по стране в целом придется на ближайшие пару лет… 2026-28 годы - это будут основные такие акценты, а где-то к 2030 году - завершение сообщил Мантуров

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о планах создания новой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории города Саяногорска в Хакасии.