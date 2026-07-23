Москва23 июл Вести.Добыча редкоземельных металлов является трудоемким и ресурсозатратным процессом. Из пятидесяти тонн лопаритовой руды (содержит целый ряд редкоземов в виде оксидов - прим. ред.) вырабатывается лишь тонна готовой продукции. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Для того, чтобы получить оксид или карбонаты из руды, соотношение примерно такое: нужно переработать 50 тонн руды для того, чтобы получить одну тонну готовой продукции, которая представляет коммерческий интерес. Из лопаритовой руды получается лопаритовый концентрат, затем происходит разделение на коллективный карбонат, и потом работа продолжается на "Соликамском магниевом комбинате" в Пермском крае