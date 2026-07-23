Мантуров: вопрос о новых участниках в добыче редкоземов в проработке

Мантуров рассчитывает на появление новых участников в добыче редкоземов Мантуров: вопрос о новых участниках в добыче редкоземов в проработке

Москва23 июл Вести.Уже есть предложения по нескольким десяткам проектов в области добычи редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Планируется, что к проектам будут присоединяться и новые участники.

Я очень рассчитываю, пока это в процессе проработки. В рамках той деятельности, которая ведется по Ангаро-Енисейскому кластеру и фондом "Долина Менделеева", поступают предложения. Там уже около тридцати в целом набрано рассказал вице-премьер

Мантуров пояснил, что речь в данных проектах идет о конечном продукте.

Поэтому мы по цепочке будем двигаться от конечного – к сырью и к руде. Поэтому рассчитываю, что мы с этой задачей тоже будем справляться за счет расширения возможностей Ангаро-Енисейского кластера указал вице-премьер

Ранее Мантуров заявил, что Россия должна разрабатывать собственные технологии по добыче и переработке редкоземельных металлов, так как это является стратегическим сырьем.