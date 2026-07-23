Москва23 июлВести.Уже есть предложения по нескольким десяткам проектов в области добычи редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Планируется, что к проектам будут присоединяться и новые участники.
Я очень рассчитываю, пока это в процессе проработки. В рамках той деятельности, которая ведется по Ангаро-Енисейскому кластеру и фондом "Долина Менделеева", поступают предложения. Там уже около тридцати в целом набранорассказал вице-премьер
Мантуров пояснил, что речь в данных проектах идет о конечном продукте.
Поэтому мы по цепочке будем двигаться от конечного – к сырью и к руде. Поэтому рассчитываю, что мы с этой задачей тоже будем справляться за счет расширения возможностей Ангаро-Енисейского кластерауказал вице-премьер
Ранее Мантуров заявил, что Россия должна разрабатывать собственные технологии по добыче и переработке редкоземельных металлов, так как это является стратегическим сырьем.