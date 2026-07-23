Мантуров заявил, что добыча редкоземов в России находится в активной фазе Мантуров: добыча редкоземельных металлов в России находится в активной фазе

Москва23 июл Вести.В добыче редкоземельных металлов Россия сделала акцент на том, чтобы, разрабатывая месторождение, получать максимально готовый конечный продукт из линейки редкоземов, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Зампред правительства отметил, что сегодня добыча редких и редкоземельных металлов стала важным направлением для многих стран. Показательно, что доля добычи редкоземов Китаем снизилась с 98% в 2010 году до 70% в 2025-м. Это говорит о том, что другие участники рынка активно занимают эту нишу, добавил Мантуров.

Мы занимаем где-то седьмое место в этой линейке. На нашу долю приходится 28 млн тонн редкоземельных металлов. Речь идет о разведанных и подтвержденных по международным правилам запасах. Поэтому мы акцентировали сейчас свое внимание на том, чтобы, разрабатывая месторождение, получать максимально готовый конечный продукт из линейки редкоземельных металлов. А в группу химических элементов по этой категории входит порядка 17-ти. И у нас присутствует практически вся линейка этих металлов рассказал вице-премьер

Среди основных горнодобывающих регионов Мантуров выделил Мурманскую область, Якутию, Забайкальский край, Иркутскую область.

Поэтому сегодня находимся в активной фазе подчеркнул зампред правительства

Денис Мантуров отметил, что Россия должна разрабатывать собственные технологии по добыче и переработке редкоземельных металлов, так как это стратегическое сырье.