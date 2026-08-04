Глава "Алросы" пригласил Путина запустить новый гидроагрегат на ГЭС в Якутии Путина пригласили в сентябре дать старт работе гидроагрегата на Светлинской ГЭС

Москва4 авг Вести.Глава "Алросы" Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его дать старт работе нового гидроагрегата на Светлинской ГЭС в сентябре в рамках Восточного экономического форума.

Как отметил Маринычев, Светлинская ГЭС на реке Вилюй в Якутии – достаточно крупный проект для "Алросы". В сентябре на ГЭС планируется ввести в работу гидроагрегат №4.

Мы нарастим мощности ГЭС сразу на 104 МВт, и, Владимир Владимирович, если у Вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если Вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума заявил гендиректор "Алросы"

Также Маринычев рассказал президенту, что "Алроса" ежегодно добывает 30 миллионов каратов алмазов.