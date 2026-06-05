Путин рассказал, как РФ может помочь США в сжижении газа на Аляске Путин: технологии "Новатека" могут помочь США эффективнее сжижать газ

Москва5 июн Вести.Соединенные Штаты смогут гораздо эффективнее сжижать газ на Аляске, если применят технологии российской компании "Новатэк", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что "Новатэк" обладает технологиями, которых нет больше ни у кого в мире.

Мы сейчас с американскими нашими партнерами разговариваем. Если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, а соответственно, и реализация продукта на Аляске будет, я думаю, гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем рассказал Путин

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил о готовности "Новатэка" работать в Танзании над разведкой и добычей природного газа.