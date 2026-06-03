Путин одобрил выкуп 10% "Арктик СПГ 2" у французской TotalEnergies Путин разрешил выкупить 10% "Арктик СПГ 2" у французской TotalEnergies

Москва3 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин одобрил выкуп 10% в уставном капитале ООО "Арктик СПГ 2" у "дочки" французской TotalEnergies со стороны ООО "Нордлайн". Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

ООО "Арктик СПГ 2" является оператором одноименного проекта НОВАТЭКа по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктическом регионе.

Как отмечает "Интерфакс", в документе указано только название компании-покупателя, но ее идентификатор отсутствует. Скорее всего, речь идет о компании "Нордлайн", которую НОВАТЭК (владеет 60% "Арктик СПГ 2") учредил в мае этого года.

По 10% "Арктик СПГ 2" владеют китайские CNPC и CNOOC. Еще 10% принадлежат Japan Arctic (японскому консорциуму Mitsui и JOGMEC).

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в апреле увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 15,5% — до до 2,169 миллиарда кубометров.