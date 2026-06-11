Москва11 июн Вести.Российское правительство поручило Росимуществу в десятидневный срок без проведения конкурса заключить с ПАО "Центрэнергохолдинг", которое является основным акционером ПАО "ОГК‑2", дочерней структуры "Газпром энергохолдинг") договор доверительного управления федеральными пакетами акций ТГК‑2.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июля 2024 г. Nº 610 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Teppиториальная генерирующая компания Nº 2" Росимуществу в 10-дневный срок обеспечить без проведения конкурса заключение с публичным акционерным обществом "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) договора доверительного управления находящимися в федеральной собственности 1230011015990 обыкновенными акциями и 283371454 привилегированными акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания Nº 2" (г. Ярославль), предусмотрев в указанном договоре условия согласно приложению следует из документа, размещенного на портале правовой информации

Ранее, в июле 2024 года, президент России Владимир Путин поручил передать принадлежащий государству пакет акций ТГК-2 (более 84%) в доверительное управление компании "Центрэнергохолдинг", входящей в "Газпром энергохолдинг". Срок действия договора истек 30 июня 2025 года.