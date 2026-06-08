Москва8 июнВести.Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) продолжить работу по атомному ледоколу "Лидер".
8 июня президент принял в Кремле генерального директора ОСК Андрея Пучкова. Глава государства поручил ОСК предпринять все действия, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" "не зависла".
И, конечно, продолжить реализацию планов по [ледоколу] "Лидер"сказал президент
Ранее стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация намерена представить унифицированную платформу для строительства крупнотоннажного океанского торгового флота до конца 2026 года.