ОСК впервые за долгое время получила положительный финансовый результат Выручка ОСК достигла 525 млрд рублей по итогам 2025 года

Москва8 июн Вести.Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что по итогам 2025 года консолидированная выручка корпорации составила 525 млрд рублей.

2025 год для нас особенно значим, потому что мы впервые за многие годы получили положительные финансовые результаты на консолидированной базе сказал Пучков на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Глава корпорации отметил, что за последние три года выручка компании выросла примерно на 30%. Если по итогам 2023 года показатель составлял около 400 млрд рублей, то в 2025 году достиг 525 млрд рублей.

В октябре 2023 года 100% акций ОСК были переданы в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. Решение было принято для повышения эффективности управления корпорацией и дальнейшего развития российской судостроительной отрасли.