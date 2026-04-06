Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским положительно оценил итоги работы компании за прошлый год.

Российский лидер отметил, что объем перевозок, хоть и незначительно, но вырос, увеличилась также занятость кресел и доходность перевозчика.

Александровский подчеркнул, что по итогам 2025 года выручка компании составила порядка 900 млрд рублей, что на 5% больше показателей 2024 года. Кроме того, "Аэрофлот" впервые с 2019 года выплатил дивиденды, добавил он.

Я вижу, что в целом компания за прошлый год отработала хорошо, с хорошими показателями. … Экономика в целом нормальная сказал российский лидер

Путин попросил Александровского рассказать более подробно об этой теме, а также доложить о состоянии парка воздушных судов и реализации социальных программ.

В конце встречи глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать работу по выявлению возможных улучшений, а также анализу процессов от поиска авиабилетов до обслуживания на воздушных суднах.

Ранее Александровский заявил, что авиакомпания не меняла плановые показатели на 2026 год на фоне ближневосточного конфликта.