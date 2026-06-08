Единую платформу для крупнотоннажного торгового флота представят в 2026 году

ОСК представит единую платформу для крупнотоннажного торгового флота Единую платформу для крупнотоннажного торгового флота представят в 2026 году

Москва8 июн Вести.Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена представить унифицированную платформу для строительства крупнотоннажного океанского торгового флота до конца 2026 года. Об этом сообщается в материалах корпорации к докладу главы компании Андрея Пучкова президенту России Владимиру Путину.

Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с главой Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым.

По данным корпорации, создание платформенных решений для судовладельцев, которые позволят снизить стоимость и сократить сроки строительства, является одной и важнейших задач.

В прошлом году была представлена Платформа №1 класса "река-море", в этом году планируется представить Платформу №2 для крупнотоннажного океанского торгового флота отмечается в материалах

Глава ОСК также доложил президенту о результатах работы: в 2025 году корпорация впервые за много лет получила чистую прибыль, выручка выросла до 525 млрд рублей, сдано порядка 50 кораблей и судов. Пучков также сообщил о модернизации верфей, импортозамещении и планах по достройке ледоколов "Ленинград" и "Сталинград"