Кабмин обсуждает сбор с судовладельцев на масштабное обновление флота России В России планируют собрать 210 млрд рублей на замену устаревших грузовых судов

Москва26 мая Вести.В правительстве России рассматривают возможность привлечения средств участников рынка для модернизации транспортной инфраструктуры. Как сообщает газета "Коммерсантъ", в период с 2026 по 2030 год планируется собрать с судовладельцев 210 млрд руб. на замену старого флота.

Проект направлен на строительство 500 новых контейнеровозов и танкеров. Финансирование планируется осуществлять за счет введения надбавок к тарифам на обязательное освидетельствование судов, а также к портовому сбору за каждую тонну груза.

Параллельно с этим до 2030 года планируется списать суда "река-море" старше 40 лет, признанные морально и технически устаревшими.