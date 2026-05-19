Кабмин выделил 5 млрд рублей на развитие сообщения между портами Керчь и Кавказ

Москва19 мая Вести.Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на поддержку паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ через Керченский пролив. Об этом кабмин сообщил в MAX.

Выделенные средства направят на обеспечение регулярного курсирования паромов.

Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов приводятся в сообщении слова премьер-министра России Михаила Мишустина

Отмечается, что паромная переправа через пролив - один из ключевых логистических маршрутов для туристов.