Москва19 маяВести.Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на поддержку паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ через Керченский пролив. Об этом кабмин сообщил в MAX.
Выделенные средства направят на обеспечение регулярного курсирования паромов.
Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектовприводятся в сообщении слова премьер-министра России Михаила Мишустина
Отмечается, что паромная переправа через пролив - один из ключевых логистических маршрутов для туристов.