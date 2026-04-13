Национальный исследовательский центр судостроения будет открыт в Петербурге

Москва13 апр Вести.Национальный исследовательский центр имени академика Алексея Крылова в Санкт-Петербурге будет создан на базе Крыловского научного центра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый центр, как отмечается, будет участвовать в разработке и обосновании различных программ судостроения. Помимо этого, учреждение будет работать с ключевыми научными организациями, а также развивать прорывные технологии в судостроительной сфере.

В новом федеральном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполняться полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники говорится в постановлении

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н. Крылова. Задача центра – консолидация кадрового, технологического и исследовательского потенциала.

В прошлом году правительство России также обновило стратегию развития судостроительной промышленности. В документе отмечена необходимость увеличить загрузку текущих предприятий и обозначены планы по строительству новых верфей.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что обновленная стратегия учитывает долгосрочные потребности российского флота до 2050 года.