Москва16 июл Вести.Возвращение к проекту строительства каскада Южно-Якутской ГЭС обсуждается на фоне ситуации с электроэнергией на Дальнем Востоке. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев в интервью агентству "Ведомости".

Отмечается, что обсуждения вокруг проекта начались еще в советские времена. Программа предполагает строительство комплекса ГЭС в Южной Якутии, на реках Учур, Тимптон, Алдан и Олекма. В случае реализации добываемая на объектах мощность может достигать до 10 ГВт.

Ко всему прочему, в Якутии обсуждается вопрос о строительстве Канкунской ГЭС. По словам Николаева, проект готова реализовать компания "Эльга", однако существует много вопросов, касающихся ключевой ставки ЦБ, цен на электричество и сетей.

Есть риск, что Дальний Восток столкнется с энергетическим дефицитом. Все (промышленные реализуемые в регионе) проекты и другие, более локальные, требуют большей электроэнергии, чем … есть сегодня в доступе. Поэтому мы говорим и о проекте Канкунской ГЭС, и про возвращение к вопросу о строительстве каскада Южно-Якутской ГЭС сказал он

Также по мнению главы Якутии, развитие гидроэнергетики необходимо еще и для того, чтобы не растерять компетенции в строительстве ГЭС.